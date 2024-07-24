Makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

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Makas atıp trafiği böyle tehlikeye soktu

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsü, makas atarak ilerledi. Tehlikeli anlar kameraya yansırken, olayda neyse ki korkulan olmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte hızla seyir halinde olan otomobil sürücüsü, makas atarak ilerlemeye başladı. Makas atan sürücüyü gören diğer vatandaşlar, selektör ile uyarsa da umursamaz sürücü uyarıları dinlemedi. Hem kendi canını, hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü, araç içi kamerası ile kaydedildi.