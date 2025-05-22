Makas Atınca 14 Bin TL Ceza

Trafikte makas atma görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 14 bin TL ceza

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da trafikte makas atma görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 14 bin 413 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yapılan ihlallere ilişkin sosyal medya hesapları incelendi. Tespit edilen V.K isimli şahıs ile yapılan mülakatta, videoların kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerine istinaden toplam 14 bin 413 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs, işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.