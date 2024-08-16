Makas atmak isterken kontrolden çıkan araç, bariyere çarptı

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Makas atmak isterken kontrolden çıkan araç, bariyere böyle çarptı

BURSA - Bursa'da makas atarken kontrolü kaybeden bir otomobil, bariyere çarptı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen bir sürücü, gaza yüklenip makas atmak istedi. Önüne çıkan aracı son anda fark eden sürücü ani manevra yapınca kontrolden çıkıp metro duvarına çarpıp durabildi. Kaza anı kameraya saniye saniye yansırken, sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.