Makineye Kaptıran İşçi Yaralandı

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Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında elini makineye kaptıran işçi kolundan yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Çalıştığı sırada sağ kolunu makineye kaptıran Rahmi S. elinden ve kolundan yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rahmi S. ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.