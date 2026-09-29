Malatya-Adıyaman yolunun 73. kilometresinde tır sürücüsü ve yanındaki şahıs yaralandı

Malatya- Adıyaman kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın önce bariyerlere, ardından kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada tırdan atlayan sürücü ve yanındaki şahıs yaralandı.

Kaza, Malatya - Adıyaman kara yolunun 73'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Z.Ö. (42) idaresindeki 23 FY 469 plakalı tır, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır önce yolun sağındaki çelik bariyerlere, ardından da yolun sol tarafındaki kayalıklara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada son anda tırdan atlayan sürücü ve yanında bulunan şahıs yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.