Malatya Akçadağ'da cezaevinde olağanüstü hal tatbikatında müdahale canlandırıldı - Son Dakika
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Malatya Akçadağ'da cezaevinde olağanüstü hal tatbikatında müdahale canlandırıldı

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Malatya Akçadağ\'da cezaevinde olağanüstü hal tatbikatında müdahale canlandırıldı
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Malatya Akçadağ\'da cezaevinde olağanüstü hal tatbikatında müdahale canlandırıldı
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Akçadağ'daki cezaevinde olağanüstü hal tatbikatı düzenledi. Tatbikatta eylem yapan mahkumlara müdahale ve gözaltı işlemleri canlandırıldı. Komutanlık, çalışmanın personelin müdahale kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığını bildirdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumunda olağanüstü hal tatbikatı gerçekleştirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla cezaevi kampüsüne giren jandarma ekipleri, eylem yapan mahkumlara müdahale etti. Senaryo kapsamında gözaltı işlemleri ve şüphelilerin jandarma araçlarıyla cezaevinden çıkarılması canlandırıldı. Tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Malatya İl Jandarma Komutanlığı, çalışmanın personelin müdahale ve koordinasyon kabiliyetini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaCezaeviAkçadağMalatyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Akçadağ'da cezaevinde olağanüstü hal tatbikatında müdahale canlandırıldı - Son Dakika
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