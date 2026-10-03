Malatya Akçadağ\'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Malatya Akçadağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ Develi kesiminde öğle vakti iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve kazada 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi; jandarma olayla ilgili inceleme yürütüyor.
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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