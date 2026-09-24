Malatya BAM ilk istinaf kararlarında ceza ve hukukta bozma kararı verdi - Son Dakika
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Malatya BAM ilk istinaf kararlarında ceza ve hukukta bozma kararı verdi

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Malatya BAM ilk istinaf kararlarında ceza ve hukukta bozma kararı verdi
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HSK kararıyla kurulan ve 1 Eylül'de faaliyete geçen Malatya Bölge Adliye Mahkemesi, ilk istinaf kararlarını kaydetti. 3. Ceza Dairesi uyuşturucu ticareti mahkümiyetini eksiklikler gerekçesiyle bozarken, 2. Hukuk Dairesi ihtiyati tedbir itirazını bozup dosyayı mahkemesine yolladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla kurulan ve HSK'nın Yaz Dönemi Kararnamesi kapsamında adli kadrosu oluşturulan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçmesinin ardından ilk istinaf kararlarını vermeye başladı.

Bünyesinde 3 Ceza Dairesi ile 3 Hukuk Dairesi barındıran mahkemenin yetki alanında Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli illeri yer alıyor. Yeni hizmet binasının Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Cafana Mahallesi'nde inşası sürerken, mahkeme geçici olarak Malatya Adliyesi Ceza Mahkemeleri Binası'nın birinci katında hizmet veriyor.

Faaliyete geçmesiyle birlikte dosyaları incelemeye alan Malatya BAM 3. Ceza Dairesi, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan verilen mahkümiyet kararını, dosyada tespit edilen eksiklikler nedeniyle bozdu.

Malatya BAM 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazı değerlendirerek kararın bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Verilen bu kararlarla birlikte Malatya Bölge Adliye Mahkemesinde ceza ve hukuk alanındaki ilk istinaf kararları resmi olarak kaydedilmiş oldu.

Kaynak: İHA
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