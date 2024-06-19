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Malatya'da 13 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu

MALATYA - Malatya'nın Kale ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.45 sıralarında Kale ilçesi Kumluyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Muhammed Mustafa Kiraz serinlemek için bölgede bulunan baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çocuğun suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuk, Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Mustafa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.