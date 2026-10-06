Malatya'da 16 kişiye mezar olan Hayat Sitesi davası 16 Ekim 2026'ya ertelendi - Son Dakika
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Malatya'da 16 kişiye mezar olan Hayat Sitesi davası 16 Ekim 2026'ya ertelendi

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Malatya\'da 16 kişiye mezar olan Hayat Sitesi davası 16 Ekim 2026\'ya ertelendi
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Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 16 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi davası 16 Ekim 2026'ya ertelendi. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında savcı, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ceza istiyor.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 16 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar aşamasına gelindi. Mahkeme heyeti, karar duruşması için gün verdi.

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 16 kişiye mezar olan, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Hayat Sitesi davasının görülmesine Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davada, inşaat mühendisi fenni mesul M.H.B., fenni mesul mimar Me.K., onay işlemini yapan inşaat mühendisi H.K. ile belediye görevlileri A.Ö. ve M.B. tutuksuz olarak yargılanıyor.

Sanık avukatlarının katıldığı son duruşmada mahkeme heyeti; dosyada yer alan eksikliklerin giderilmesi ve tarafların esas hakkındaki savunmalarını mahkemeye sunması amacıyla duruşmayı 16 Ekim 2026 tarihine erteledi.

Duruşma savcısı, daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılma talebinde bulunmuştu. Gelecek celsede taraf avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapmasının ardından mahkemenin yargılamayı tamamlayarak karara bağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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