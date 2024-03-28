Malatya'da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi
MALATYA - Malatya'da yolcu treninde 18 kilo esrar ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Siirt Kurtalan- Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbari bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda trende yolcu olarak bulunan üç zanlının bagajlarında 18 kilo kubar esrar ele geçildi.
Üç zanlının gözaltına alındığı olayda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.
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