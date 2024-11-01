Malatya'da 2.941 Zehir Operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da 2.941 Zehir Operasyonu

Malatya\'da 2.941 Zehir Operasyonu

Ocak-Ekim 2023'te Malatya'da 4.100 zanlı gözaltına alındı, 425'i tutuklandı.

01.11.2024 12:09
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Malatya'da, yılın Ocak-Ekim dönemlerinde kolluk kuvvetleri tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 2 bin 941 olayda, 4 bin 100 zanlı gözaltına alınırken bunlardan 425'i tutuklandı.

Malatya'da, kolluk kuvvetleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Polis ile jandarma bölgelerinde yılın Ocak- Ekim dönemlerinde kolluk kuvvetleri tarafından zehir tacirlerine yönelik 2 bin 941 operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 34.736 gram metamfetamin, 250.353 gram skunk, 134.426 gram esrar, 335.888 adet sentetik ecza, 655 gram kenevir tohumu, 84 gram kokain, 31.054 gram eroin, 6.105 gram sentetik kannabinoid, 77 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 bin 100 zanlıdan 425'i tutuklanırken, 190 kişiye ise adli kontrol uygulandı.

Ayrıca, ekipler tarafından narkotik suçlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 39 bin 781 kişiye yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılarak 28 bin 400 adet broşür dağıtıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 2.941 Zehir Operasyonu - Son Dakika

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