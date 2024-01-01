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Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
01.01.2024 - 23:10,  Güncelleme: 23:28
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Malatya'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.10 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Cumhuriyet Mahallesi'nde (Örnek köy) meydana geldi. İddiaya göre, Doğanşehir istikametinden gelen R.Ç. (40) idaresindeki 34 PY 9987 plakalı araç ile tali yoldan ana yola çıkan B.C.B. (41) yönetimindeki 44 ADR 299 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hüseyin Erdoğan (45) olay yerinde hayatını kaybederken, B.C.B. (41), R.Ç. (40), T.E.Ü. (23), M.S.Ş. (50) ve M.Y. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna, yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan B.C.B. ile T.E.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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