Malatya'da 24 saatlik denetimde 7 bin 293 kişi sorgulandı, çok sayıda aranan yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da 24 saatlik denetimde 7 bin 293 kişi sorgulandı, çok sayıda aranan yakalandı

Malatya\'da 24 saatlik denetimde 7 bin 293 kişi sorgulandı, çok sayıda aranan yakalandı
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Malatya'da 99 ekip ve 245 personelin katıldığı 24 saatlik denetimlerde 7 bin 293 şahıs sorgulandı; aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu çok sayıda aranan kişi yakalandı. Kent genelinde 70 noktada yapılan uygulamalarda 1 kurusıkı tabanca ile 49 fişek ele geçirildi, trafik denetimlerinde 563 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Malatya'da gerçekleştirilen 24 saatlik kapsamlı denetimlerde 7 bin 293 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda şahıs yakalandı.

Malatya'da, 99 ekip ve 245 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Kent genelinde 70 farklı noktada sabit ve şok uygulamalar gerçekleştirilirken, park ve bahçeler, metruk binalar, okul çevreleri ve umuma açık mekanlar kontrol edildi. Denetimlerde bin 502 araç ve 7 bin 293 şahıs sorgulandı. Çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ifadesine yönelik aranması bulunan 4 şahıs, yoklama kaçağı 4 şahıs, hırsızlık şüphelisi 3 şahıs, kayıp olarak aranan 2 şahıs, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet eden 2 şahıs, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet eden 7 şahıs ile 1 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 1 kurusıkı tabanca ve 49 fişek ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda ise İkizce Mahallesi'nde 27 adet sentetik ecza, Sarıcıoğlu Mahallesi'nde 11,13 gram sentetik kannabinoid, Hacı Abdi Mahallesi'nde 53,50 gram sentetik kannabinoid, Üçbağlar Mahallesi'nde 21 adet sentetik ecza ve Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'nde 1,66 gram metamfetamin ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 3 bin 423 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 563 sürücü ve tescil sahibine cezai işlem uygulandı. 4 sürücünün ehliyetine el konulurken, 2 araç trafikten menedildi. Son 24 saatte kent genelinde 7 yaralamalı ve 5 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Mobil Göç Aracı'nda ise 23 yabancı uyruklu şahsın sistem ve evrak sorgusu yapıldı. Kontrollerde 1 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 24 saatlik denetimde 7 bin 293 kişi sorgulandı, çok sayıda aranan yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 24 saatlik denetimde 7 bin 293 kişi sorgulandı, çok sayıda aranan yakalandı - Son Dakika
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