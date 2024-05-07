Malatya'da 360 Bin TL Dolandırıcılık Olayı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da 360 Bin TL Dolandırıcılık Olayı: 2 Tutuklama

Malatya\'da 360 Bin TL Dolandırıcılık Olayı: 2 Tutuklama

Malatya'da sosyal medyada tanıştığı bir kişi tarafından kredi çekmek bahanesiyle 360 bin TL dolandırılan bir kişinin şikayeti üzerine yapılan çalışmalarda, dolandırıcının farklı hesaplara para aktardığı ve ayrıca kredi vaadiyle alışveriş yaparak bölgeden kaçtığı tespit edildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

07.05.2024 19:53  Güncelleme: 19:55
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Malatya'da bir kişinin sosyal medyada tanıştığı şahıs tarafından 360 bin TL'si dolandırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Malatya'da sosyal medyada tanıştığı Y.K. tarafından kredi çekmek bahanesiyle 360 bin TL dolandırılan Y.G.'nin şikayeti üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Y.G.'nin telefonunu almak suretiyle internet bankacılığı üzerinden 360 bin TL'sinin parasının farklı hesaplara aktarıldığı, zanlının ayrıca kredi kullandırma vaadiyle banka hesabından akıllı saat, cep telefonu ve tablet aldıktan sonra bölgeden ayrıldığı, Y.G.nin hesap hareketleri incelendiğinde paranın F.C.A., M.B., U.Ç. ve İ.D. isimli şahıslara havale edildiği, zanlıların parayı aklamak için ise Hekimhan'da dükkan işleten R.G.'yi tehdit ettikleri ve zorla hesaplarını kullandıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri belirlenen zanlılardan M.B., F.C.A.,T.D. ile Y.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan T.D. ve Y.K. tutuklanırken, U.Ç. ve İ.D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Alışveriş, Malatya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 360 Bin TL Dolandırıcılık Olayı: 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 360 Bin TL Dolandırıcılık Olayı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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