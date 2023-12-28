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Malatya'da 4.6 büyüklüğünde depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Malatya'da 4.6 büyüklüğünde depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları kameralara saniye saniye yansıdı. Depremin merkez üssü olan Yeşilyurt ilçesindeki sarsıntının 17.3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Malatya\'da 4.6 büyüklüğünde depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı
28.12.2023 - 20:16,  Güncelleme: 20:18
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Malatya'da depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 17,3 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 4.6 büyüklüğünde depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika


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