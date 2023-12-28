Malatya\'da 4.6 büyüklüğünde depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Malatya'da depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 17,3 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.