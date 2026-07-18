Malatya\'da 5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem kentte paniğe neden olurken, iki katlı müstakil bir evin duvarında kısmi göçük oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.20'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kent genelinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Battalgazi ilçesi Elmalı Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil bir evin duvarında kısmi göçük meydana geldi. Binadan kopan parçalar sokağa düşerken, ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, hasar gören bina incelemeye alındı. Sokak sakinleri deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taramalarına başlamış olup an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmamıştır." ifadelerine yer verdi. - MALATYA