Malatya\'da 8 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında, bir araçta yapılan aramada 8 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince Ankara Yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 8 bin 120 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.D. ve F.B. gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MALATYA