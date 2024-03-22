Malatya\'da 9 Konteynerde Klima Çalan Zanlı Tutuklandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, birçok elektronik cihaz ve para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.