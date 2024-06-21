Malatya'da ambulans refüje çıktı, 4 kişi yaralandı

Malatya'da sürücünün kontrolünde çıkan ambulansa refüje çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, 04.15 sıralarında Malatya - Sivas karayolu Yeşilyurt ilçe Kendirli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arguvan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli O.G.'nin (27) kullandığı 44 AFT 298 plakalı ambulans sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada, O.G.,(27), S.D. (25), S.A. (31) ile araçta sevk halinde bulunan S.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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