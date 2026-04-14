Malatya'da Arazi Kavgasında 4 Sanığa 18'er Yıl Hapis
Malatya'da Arazi Kavgasında 4 Sanığa 18'er Yıl Hapis

14.04.2026 02:41
Yazıhan'daki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 sanığa 18'er yıl hapis cezası verildi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, 1'i tutuklu 4 sanığa ayrı ayrı 18'er yıl hapis cezası verdi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık İ.B.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan K.B., B.B. ve Z.Ö.'nün ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Olay, 8 Ağustos 2024'te Yazıhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.B.'nin av tüfeğiyle A.A.'ya ateş ettiği, diğer şüphelilerin de sopa ve benzeri aletlerle darp ettiği belirtildi. Ağır yaralanan A.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli raporlarda, A.A.'nın ölümüne av tüfeği saçmalarına bağlı kemik kırıkları, büyük damar yaralanması, dış kanama ve gelişen komplikasyonların neden olduğu kaydedildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların olay yerine birlikte geldiklerini ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Cumhuriyet savcısı, sanıkların "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, eylemi "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" kapsamında değerlendirerek 4 sanık hakkında ayrı ayrı 18'er yıl hapis cezası verdi. Kararda, sanıklar lehine takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

Sanıklar ayrıca, H.A.'ya yönelik "silahla basit yaralama" suçundan 9 ay, "silahla nitelikli yaralama" suçundan ise ayrı ayrı 1 yıl 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, soruşturma aşamasında hakkında takipsizlik kararı verilen bir şüpheliyle ilgili, mağdur tarafın yeni delillere dayanarak yeniden suç duyurusunda bulunduğu, bu kapsamda savcılık tarafından yeni bir soruşturma başlatıldığı ve mahkemeden dosyanın talep edildiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yazıhan, Malatya, Suç, Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
