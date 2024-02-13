Malatya'da ATM Kablosu Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da ATM Kablosu Çalan Zanlı Tutuklandı

Malatya\'da ATM Kablosu Çalan Zanlı Tutuklandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde özel bir bankaya ait ATM'nin kablosunu çalan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.02.2024 13:17
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde özel bir bankaya ait ATM'nin kablosunu çalan zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olay, 10 Şubat Cumartesi günü 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir alışveriş merkezine ait otoparkta bulunan ATM'nin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede ATM'ye ait kabloların kesilerek çalındığını belirledi.

Olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatan ekipler kimliği belirlenen T.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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