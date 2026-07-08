Malatya\'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi Alyüz Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgilere göre, etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle bir evin bahçesinde çıkan yangın kısa sürede kuru ot ve çevredeki yanıcı materyallere sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA