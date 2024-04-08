Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bahçede oyun oynarken su kuyusuna düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Postacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan 7 yaşındaki Ali C., dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu çocuk kuyudan çıkarıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Bahçede Oyun Oynarken Su Kuyusuna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde Menteşe ilçesi Kuşunlu camiinde şehitler için mevlüt okutuldu. Mevlüt programına Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şube Müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.
İddialara göre, İzmir'de market işletmeciliği yapan bir esnaf, tefecilerden aldığı borcu ödemesine rağmen sürekli tehdit ve şiddetle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ankara'ya taşınan esnaf, burada da tefecilerin baskılarına maruz kaldığını belirtti. Marketine zorla POS cihazı konulan esnaf, mal varlığının zorla elinden alınmaya çalışıldığını ifade etti.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya hafif ticari araç çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan yaralı şahıs, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.K. ve N.G'nin evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 kilo 557 gram kubar esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 uyuşturucu hap, 2 bin 756 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek savruldu ve beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün boynunun kırıldığını tespit etti ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, aile sağlığı merkezinden çıkan 20 yaşındaki hamile kadın, sokakta önü kesilerek başından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalara başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?