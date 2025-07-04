Malatya\'da Bahçelik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Atabey İskelesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bahçelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA