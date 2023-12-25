Malatya\'da beton mikseri devrildi, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan beton mikseri devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 09.30 Akçadağ ilçesine bağlı Karamağara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ancar istikametine seyir halinde olan C.T. (39) idaresindeki 44 ADB 424 plakalı beton mikseri sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA