Malatya'da, iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Yeşilyurt Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde iki grup arasında "bayanlara laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.Ç. ile D.Ş. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Halil Kurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavileri ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesi ve arkadaşlarının 2 gündür haber alamadığı erkek hemşire, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evinde uyuşturucu madde bulunan H.Ç. gözaltına alındı.
Gaziantep'te 14 yaşındaki bir kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından baba hayatını kaybederken, katil zanlısı kız çocuğu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?