Malatya'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örüşkü Mahallesi'nde dağlık bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.06.2024 19:26
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık bir alanda çıkan örtü yangını uzun uğraşlar sonrası söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örüşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki dağlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alanda etkili olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ekibi sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ile 7. Ana Jet Üssü'nde görevli ekiplerinde destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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