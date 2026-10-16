Malatya\'da denetlenen 12 bin 202 okul servisinden 2 bin 48\'ine cezai işlem uygulandı

Malatya'da güvenli okul ortamının sağlanması amacıyla 1 Ocak-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 12 bin 202 okul servisi kontrol edilirken, kurallara uymayan 2 bin 48 servise cezai işlem uygulandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında İl Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda öğrenci devamsızlıkları, dijital riskler, şiddet, bağımlılık, ihmal ve istismarla mücadele ile okul kantinleri ve öğrenci servislerinin denetimi ele alındı. Kentte güvenli eğitim ortamı için 255 emniyet personeli, 104 jandarma personeli ve 417 okul bahçe görevlisi görev yaparken, 644 resmi okulun 628'inde kamera sistemi bulunduğu bildirildi. Aynı dönemde okul ve yurtlarda 7 bin 848, okul çevresindeki iş yerlerinde 13 bin 438, park, bahçe ve metruk binalarda ise 41 bin 158 kontrol gerçekleştirildi.

Denetimlerde ayrıca 23 bin 692 araç kontrol edildi.