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Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan 4 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan 4 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Malatya'da meydana gelen 4 ayrı trafik kazasının güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Kazaların çoğunda sürücülerin dikkatsizlikleri ve hataları ön plana çıktı. Motosiklet sürücülerinin kavşaklarda dikkatsizlikleri sonucu meydana gelen kazalar da görüntülerde yer alıyor.

Malatya\'da dikkatsizlik sonucu yaşanan 4 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı
06.01.2024 - 11:31,
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Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan 4 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'da geçtiğimiz aylarda değişik bölgelerde yaşanan 4 ayrı trafik kazasının görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturma adına kamuoyu ile paylaşıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerdeki kazalarda özellikle sürücülerin dikkatsizlikleri ön plana çıktı. 'Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşılan kaza görüntülerinde özellikle motosiklet sürücülerinin kavşaklardaki dikkatsizlikleri sonucu kazalara neden olduğu görülüyor. Diğer iki kazada ise sürücülerin basit hatalar yüzünden yaşadığı kazalar saniye saniye kameralara yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Malatya, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan 4 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan 4 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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