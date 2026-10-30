Malatya’da Emniyet Teşkilatı’nın araç filosu güçlendirildi - Son Dakika
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Malatya’da Emniyet Teşkilatı’nın araç filosu güçlendirildi

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Malatya’da Emniyet Teşkilatı’nın araç filosu güçlendirildi
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Malatya’da Emniyet Teşkilatı’nın araç filosu güçlendirildi
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Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen yeni hizmet araçları, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen yeni hizmet araçları, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz'un katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen teslim törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Törende ilk olarak konuşan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, emniyet teşkilatı olarak temel önceliklerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve ildeki huzur ortamının devamlılığını temin etmek olduğunu belirtti. Bu görevleri en etkin şekilde yerine getirebilmek için personelin fedakarlığının yanı sıra teknik imkanların ve araç filosunun güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Ay, hizmete alınan yeni araçların asayişten trafiğe, suç ve suçluyla mücadeleden önleyici hizmetlere kadar birçok alanda çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ay, araçların teşkilata kazandırılmasında emeği geçen Güvenlik Hizmetleri Destekleme ve Geliştirme Derneği başta olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise 6 Şubat depremlerinin sadece binalara değil insanların psikolojisine ve alışkanlıklarına da etkide bulunduğunu belirterek, güvenlik birimlerinin gayretleriyle suç oranlarının 2022 yılının da altına çekildiğini belirtti. Emniyet ve jandarma birimlerinin fiziki ve donanımsal ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya özen gösterdiklerini ifade eden Vali Yavuz, "Emin olun geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Özgüvenle geleceğe bakıyoruz" dedi.

Cumhuriyetin 103. yılının kutlandığı bu günlerde şehitleri ve gazileri rahmetle anan Yavuz, Malatya'nın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile tören sona ererken, Türk bayraklarıyla süslenen 16 araç görev yerlerine uğurlandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaMalatyaSon Dakika

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