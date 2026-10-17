Malatya\'da erkek yurdunda kırılan termometreden yayılan cıva 2 öğrenciyi etkiledi

Malatya'da erkek öğrenci yurdunda kırılan termometreden yayılan cıvadan etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi İzollu Sokak'ta bulunan Malatya İlahiyat Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan bir öğrencinin rahatsızlanması üzerine arkadaşları ateşini ölçmek için termometre kullandı. Bu sırada yere düşerek kırılan termometredeki cıvadan 2 öğrenci etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine yurda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cıvadan etkilenen 2 öğrenci, sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, AFAD ekipleri yurtta inceleme yaptı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.