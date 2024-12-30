Malatya'da Esnaf ile Müşteri Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

3.Sayfa

174 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili kahreden gerçek

Herkes sadece Balde\'yi biliyordu! Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

Malatya'da esnaf müşteri tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da, esnaf bir grupla müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, 20. 45 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Canlar sokak içerisinde esnaf bir grup ile müşteriler arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga da açılan ateş sonucu H.B.Y., B.Y. ve E.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca, iki şarjör ile çok sayıda boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.