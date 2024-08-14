Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Kazada 3 araç birbirine çarptı. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

14.08.2024 20:53
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Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Demirelli idaresindeki 06 EJR 920 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 44 ABN 797 plakalı araç ve Hasan Hüseyin Demirtaş idaresindeki 34 GRA 101 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hasan Hüseyin Demirtaş olay yerinde, Nurettin Demirelli ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, A.T., H.Ç., Y.G. ile H.Ö. yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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