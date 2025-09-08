Malatya\'da Feci Kaza: Korkuluk Sürücünün Kafasına Saplandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada korkuluk sürücünün kafasına saplandı. Feci kaza anı anbean kameralara yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Farabi Ortaokulu yönüne seyreden N.Ö. (69) idaresindeki 25 DL 870 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle demir parçası, minibüsün camını delerek sürücü N.Ö.'nün kafasına saplandı. Feci kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansırken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren N.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
