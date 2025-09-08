Malatya'da Feci Kaza: Korkuluk Sürücünün Kafasına Saplandı - Son Dakika
Malatya'da Feci Kaza: Korkuluk Sürücünün Kafasına Saplandı

08.09.2025 17:02
Malatya'da bir minibüs korkuluğa çarptı, demir parça sürücünün kafasına saplandı, ağır yaralı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada korkuluk sürücünün kafasına saplandı. Feci kaza anı anbean kameralara yansıdı.

MİNİBÜS, DEMİR KORKULUKLARA ÇARPTI

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Farabi Ortaokulu yönüne seyreden N.Ö. (69) idaresindeki 25 DL 870 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Demir parçası, minibüs sürücüsünün kafasına saplandı

DEMİR PARÇASI, SÜRÜCÜNÜN KAFASINA SAPLANDI

Çarpmanın etkisiyle demir parçası, minibüsün camını delerek sürücü N.Ö.'nün kafasına saplandı. Feci kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansırken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren N.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

