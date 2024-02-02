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Malatya'da freni patlayan tır trafo duvarına çarptı - Son Dakika
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Malatya'da freni patlayan tır trafo duvarına çarptı

Malatya\'da freni patlayan tır trafo duvarına çarptı

Malatya'da Darende ilçesinde meydana gelen kaza sonucu freni patlayan bir tır, elektrik trafosunun duvarına çarparak durabildi. Şans eseri yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

02.02.2024 18:52
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Malatya'da freni patlayan tır trafo duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri yaralanan olmaz iken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Kaza, akşam saatlerinde Darende ilçesi Sungur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir mobilya mağazasına ürün taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 50 ABS 368 plakalı tırın yokuş aşağı inerken freni patladı. Yaklaşık 500 metre süratli bir şekilde ilerleyen tır elektrik trafosunun duvarına çarparak durabildi. Park halindeki bir araçta da zararın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmaz iken maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Malatya'da freni patlayan tır trafo duvarına çarptı - Son Dakika
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