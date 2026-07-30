Malatya'da Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya\'da Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Altyapı çalışmaları sırasında göçükte kalan 2 işçi hastanede yaşamını yitirdi. İnceleme başladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında iş makineleriyle sürdürülen kazı sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında çalışma alanında bulunan işçiler Süleyman Kaya ile Yasin Kaval toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Süleyman Kaya ile Yasin Kaval, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçilerin cenazeleri, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, 3. Sayfa, İnceleme, Malatya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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