Malatya'da Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu: 123 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu: 123 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı tütün ürünleri satışı yapan bir adrese düzenlenen operasyonda 123 bin adet içi boş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca tütün doldurulmuş makaronlar, bandrolsüz işlenmiş tütün, elektronik sigara dolum makinesi ve el yapımı alkollü içki de bulundu. Olayda gözaltına alınan bir kişiye işlem yapıldı.

28.06.2024 19:44
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Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı tütün ürünleri satışı yapan bir adrese düzenlenen operasyonda 123 bin adet içi boş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişiye işlem yapıldı.

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 123 bin adet içi boş bandrolsüz makaron, 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron,75 kilo bandrolsüz işlenmiş tütün,2 adet elektronik sigara dolum makinesi,15.5 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan H.B.K 'ye işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu: 123 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu: 123 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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