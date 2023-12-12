Malatya\'da hafif ticari araç şarampole uçtu, 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden İbrahim Erbaş idaresindeki 44 PE 566 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Eskiköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Yaşanan kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA