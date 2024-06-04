Malatya'da Hırsızlık Olayları Yüzde 38 Azaldı - Son Dakika
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Malatya'da Hırsızlık Olayları Yüzde 38 Azaldı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kent genelinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında 2022 yılına mukayese ile yüzde 38'lik oranında düşüş yaşandığını açıkladı. Vali Yazıcı, ayrıca asayiş olaylarının aydınlatılma oranları ve aranan şahısların yakalanma durumu hakkında da bilgi verdi.

04.06.2024 13:13
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kent genelinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında 2022 yılına mukayese ile yüzde 38'lik oranında düşüş yaşandığını kaydetti.

Vali Ersin Yazıcı, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, kentteki 2022-23 ve 2024 yılları Mayıs ayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı.

Kolluk kuvvetlerinin kentte huzur ve asayişin sağlanması için özveri ile görev yaptığını kaydeden Vali Yazıcı, 2022 yılında 2 bin 410 asayiş olayın gerçekleştiğini bunun 2 bin 211'inin, 2023 yılında 2 bin 121 olayın bin 700'ünün, 2024 Mayıs ayı itibariyle yaşanan 2 bin 64 asayiş olayının da ise bin 765'inin aydınlatıldığını ifade etti.

Olaylarda ele geçirilen ruhsatsız silahlarda 2022 yılına göre, tabancalarda yüzde 61, fişekte yüzde 56 av tüfeğinde ise yüzde 20 oranında artış olduğunu belirterek, deprem sürecinde yaşanan hırsızlık olaylarında ise gelinen nokta itibariyle azalma yaşandığını aktardı.

2022 yılı Mayıs ayında meydana gelen 131 hırsızlık olayının 42'isinin aydınlatıldığını kaydeden Vali Yazıcı, 2023 yılındaki 250 hırsızlık olayının 45'inin 2024 yılı Mayıs ayı içerisinde ise 85 hırsızlık olayın 25'in aydınlatıldığını belirterek, genel hırsızlık olaylarında yüzde 38'lik oranında düşüş yaşandığını ifade etti.

Kent genelinde aranması bulunan şahsılara yönelik önemli çalışmaların yapıldığını da belirten Vali Ersin Yazıcı, 2022 yılında 155, 2023 yılında 40, Mayıs 2024 itibariyle ise 227 aranması bulunan şahsın yakalandığını söyledi.

Narkotik, kaçakçılık olayları ile trafik denetimleri ile ilgili verilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı, kolluk kuvvetlerinin vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarının aralıksız sürdüreceğini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ersin Yazıcı, Malatya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Hırsızlık Olayları Yüzde 38 Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Hırsızlık Olayları Yüzde 38 Azaldı - Son Dakika
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