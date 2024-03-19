Malatya\'da Horoz Dövüştürüp Kumar Oynayanlara Cezalar

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 72 bin 257 lira ceza uygulandı.
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi tarihinde Alacakapı Mahallesinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda,1 adet horoz dövüştürmek için yapılmış ring, 3 adet canlı hayvan taşıma çantası, 1 adet tartı, 4 adet Hint horozu ele geçirildi.
Operasyonda horoz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 2 kişiye 14 bin 432 TL kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye ise 57 bin 825 TL genel toplamda 72 bin 257 TL idari para cezası uygulandı.
Operasyonda ayrıca 2 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı. - MALATYA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında, 274 adet sentetik ecza, 41 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 13,6 gram esrar, 6,26 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 adet hassas terazi ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplamda 16 kişi yakalandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü sırtından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan direksiyon eğitmeni tutuklu Önder Lafçı hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma sırasında Kırgöz'ün ailesi ile sanık ailesi arasında mahkeme salonunda başlayan gerginlik adliye önüne taşarken Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak, mahkeme çıkışında sanık yakınlarının üzerine yürüdü. Davanın ertelenmesi sonrası adliye önünde yaşanan gerginlikte polis ekipleri müdahale etti. Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz ise adaletin yerini bulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, otomobilinden indiği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Emre Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir diş kliniğinde eşini darbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın iş yerinde gerçekleştiği ve sanığın müştekinin parmağındaki yüzükleri vermesini istediği, ancak müştekinin direnmesi üzerine sanığın sopayla darbettiği ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı belirtildi. Tutuksuz sanığın yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
Tekirdağ'da tefecilik ve nitelikli yağma suçlarıyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen silah ve diğer delillerle birlikte 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te minibüsten inen bir genç, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma güçleri, Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi'ndeki bir evde düzenledikleri operasyonda 94 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun 2 üyesi ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri çalıp sattığı iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savcı, 4 sanığın 17 yıl 5 aya kadar hapis cezası istediğini açıkladı.
Zeytinburnu'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangında çalışanlar binayı terk ederken, bir kişi evcil hayvanı olan Gine domuzu cinsi hamsterini alarak binadan ayrıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
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