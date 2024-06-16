Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı

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İki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da aralarında husumet bulunan 2 grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı. Yaralı 2 kişinin olay esnasında yoldan geçerken vurulduğu öğrenildi.

Olay öğlen saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan G.Ö., F.A., H.P., A.U., S.Ö., B.Ö. ve Y.A isimli şahıslar arasında çıkan kavga karşılıklı silahların ateşlenmesi ile devam etti. Yaşanan olayda Y.A. ile olay yerinden geçen A.M.K. ve M.A.D. açılan ateş sonucu tüfek saçmalarının isabet etmesi ile yaralandı.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olaya karışan tüm şüpheliler kısa sürede silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı 3 şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karşılıklı silahların çekildiğini kavga sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalışması yaparken kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.