Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında çalışan H.O. isimli işçi, demir bağlama işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Yaşanan kazada işçi yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Yaralandı - Son Dakika
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