Malatya'da İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan tüpler patlayınca mahalle savaş alanına döndü. Kimsenin şans eseri yara almadığı olayda çok sayıda araç ve evde hasar meydana geldi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar Mahallesi Muhtar Sokak'ta bulunan İnsani Yardım Vakfı'na ait konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi. Kentin birçok noktasında da duyulan ve paniğe yol açan patlamanın konteyner içinde bulunan çok sayıda tüpün patlaması sonucu yaşandığı belirlendi.
Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayda ilk belirlemelere göre kimse yaralanmadı. İftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde yaşanan patlama sonrası sokakta bulunan bazı evlerin camları da kırılırken, yine sokak üzerinde bulunan araçlarda da ciddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alırken, sokak üzerinde toplanan yüzlerce mahalleli ise olaya tepki gösterdi. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da İnsani Yardım Vakfı Konteynerinde Patlama: Araçlar ve Evler Hasar Gördü - Son Dakika
Malatya'da bir insanı yardım vakfına ait konteynerde meydana gelen şiddetli patlama sonucunda çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlenen iftar programına katıldı. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert sözlerle dikkat çekti. Akşener, konuşmasında "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rasim Arı'nın başkan seçilmesi sonrası teşekkür ziyareti gerçekleştirdi ve kul hakkının önemine vurgu yaptı. Akşener ayrıca, Doğu Türkistan ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.
Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına saldırarak ölümüne neden olan 3 çoban köpeğinin sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi R. D., Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Hakkari'de gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan kamyonet takla attı ve 2 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Harmancık köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, çatı katına sıçrayarak evin her iki kısmını da kullanılamaz hale getirdi.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarlıkta şüpheli vatandaşların görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polisler yaptığı operasyonda define arayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların tarihi kemerleri kırarak define aradığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı olan kilit kavşakta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araç sürücüleri ve yolcuların GBT sorgusu yapılıyor. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
Ağrı Valisi Mustafa Koç, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen iftar sofrasında polislerle bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da Polis Haftası'nın önemine vurgu yaptığı konuşmasında, 'Polislerimiz, milletin ve devletin emrinde, her türlü fedakarlığı göze alarak görev yapmaktadırlar. Bu vesileyle tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?