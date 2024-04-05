Malatya\'da İnsani Yardım Vakfı Konteynerinde Patlama: Araçlar ve Evler Hasar Gördü

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Malatya'da İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan tüpler patlayınca mahalle savaş alanına döndü. Kimsenin şans eseri yara almadığı olayda çok sayıda araç ve evde hasar meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar Mahallesi Muhtar Sokak'ta bulunan İnsani Yardım Vakfı'na ait konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi. Kentin birçok noktasında da duyulan ve paniğe yol açan patlamanın konteyner içinde bulunan çok sayıda tüpün patlaması sonucu yaşandığı belirlendi.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayda ilk belirlemelere göre kimse yaralanmadı. İftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde yaşanan patlama sonrası sokakta bulunan bazı evlerin camları da kırılırken, yine sokak üzerinde bulunan araçlarda da ciddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alırken, sokak üzerinde toplanan yüzlerce mahalleli ise olaya tepki gösterdi. - MALATYA