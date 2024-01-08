Malatya\'da İşyerinde Kurusıkı Tabanca ve Bıçak Ele Geçirildi

Malatya'da bir işyerinde yapılan aramada çok sayıda kurusıkı tabanca ile bıçak ve muşta ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi Nasuhi caddesi üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri bölgede ki bir işyerinin tezgahında 3 adet kurusıkı tabanca fark etti. Bunun üzerine işyerinde kapsamlı bir arama yapan ekipler, 20 adet kurusıkı tabanca, 500 adet dolu fişek, 184 adet muşta ve bıçak ile 50 adet biber gazı ele geçirdi.

Yapılan kontrollerde tabancaların ruhsatsız olduğu, faturalarının ve satış izin belgesinin bulunmadığı belirlenirken, işyeri sahibi H.M. gözaltına alındı.

Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA