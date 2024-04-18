Malatya\'da İtfaiye Ekipleri İneği Kurtardı

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Malatya'da bir bahçe içinde bulunan su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna inek düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kuyuya halat yardımıyla inerek burada bulunan ineği yine halat yardımı ile kurtardı.

Veteriner tarafından tedavi altına alınan ineğin sahibi ise itfaiye erlerine teşekkür etti. - MALATYA