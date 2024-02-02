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Malatya'da Jandarma Ekipleri Yabani Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktı - Son Dakika
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Malatya'da Jandarma Ekipleri Yabani Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktı

Malatya\'da Jandarma Ekipleri Yabani Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için Karakaya Barajı baraj göleti bölgesinde yem bıraktı. Benzer çalışmaların kış boyunca devam edeceği bildirildi.

02.02.2024 17:32
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince, yabani kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekiplerce belirlenen Karakaya Barajı baraj göleti bölgesinde, Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte yabani kuşlar için yem bırakıldı.

Ekiplerin benzer çalışmaların kış boyunca devam edeceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Malatya'da Jandarma Ekipleri Yabani Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktı - Son Dakika
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