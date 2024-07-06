Malatya\'da kamyon ile pat pat motoru çarpıştı: 1 yaralı

3.Sayfa

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ile pat pat motorunun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Abdullah G. idaresindeki 23 AES 482 plakalı kamyon sürücüsü Sürgü mahallesi yol kavşağında Berat Şamil U. idaresindeki pat pat motoru sürücüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Berat Şamil U. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlik ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA