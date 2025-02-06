Malatya\'da Kar Yağışı Nedeniyle Köy Yolları Kapandı

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Malatya'da, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Deprem bölgesi Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Yüksek kesimlerde 30 santimetreye bulan kar yağışı nedeniyle Malatya- Kayseri - Sivas karayollarında ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendirilirken, Büyükşehir Belediyesi ile kara yolları ekiplerinin kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar ise sürüyor. - MALATYA