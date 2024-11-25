Malatya'da karda mahsur kalan araçlar kurtarılıyor
Yolda mahsur kalan çok sayıda vatandaş kurtarıldı
MALATYA - Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan bölgelerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılan çok sayıda vatandaş güvenli bölgelere yerleştirildi.
Malatya- Kayseri karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Darende-Akçadağ- Kozluca mevkiinde çok sayıda araç yolda mahsur kalırken bölgede araçların geçişlerine izin verilmiyor. Mansur kalan çok sayıda vatandaş ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgelere yerleştirildi.
Belediye ve karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Karda Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarılıyor - Son Dakika
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